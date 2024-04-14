Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, кто получил бонусы размером $ 300 тыс. по итогам UFC 300

Стало известно, кто получил бонусы размером $ 300 тыс. по итогам UFC 300
Комментарии

Сегодня, в ночь с 13 на 14 апреля, на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) состоялся турнир UFC 300.

В одном из главных боёв вечера в лёгком весе за титул BMF сразились Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Поединок завершился победой Холлоуэя прямым нокаутом за секунду до конца и был признан лучшим боем вечера. Лучшими выступлениями вечера признаны бои с участием Макса Холлоуэя и Иржи Прохазки. Таким образом, Джастин Гэтжи и Иржи Прохазка получат бонусы в размере $ 300 тыс., Макс Холлоуэй за победу в двух номинациях — $ 600 тыс.

Напомним, в одном из поединков основного карда состоялся претендентский бой Чарльз Оливейра – Арман Царукян. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Царукяна раздельным решением судей.

Материалы по теме
Опрос: вам понравился UFC 300?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android