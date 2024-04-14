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Ринат Фахретдинов: соперник достойный. Понятное дело, что Царукяну было тяжело

Ринат Фахретдинов: соперник достойный. Понятное дело, что Царукяну было тяжело
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал бой Армана Царукяна с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300.

«Соперник достойный. Понятное дело, что было тяжело. Интересный бой в любом случае. Я бой смотрел не в прямом эфире, поэтому не переживал, когда Арману было тяжело», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сегодня на состоявшемся в Лас-Вегасе турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и 3 поражения.

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