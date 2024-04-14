Арман Царукян рассказал, когда будет готов драться с Махачевым

Россиянин Арман Царукян рассказал после боя с с бразильцем Чарльзом Оливейрой, когда он будет готов драться с действующим чемпионом UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым.

Царукян заявил, что не будет драться с Махачевым на турнире UFC 302 1 июня, так как это слишком рано после сегодняшнего боя. Но он не отказывается от боя на UFC 303, который запланирован на 29 июня.

Арман также отметил, что тренируется с декабря и ему нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться.

Сегодня на турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и 3 поражения.