Стерлинг: если хочу победить Топурию, то должен быть в состоянии уничтожить Каттара

Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг недоволен своим выступлением на UFC 300, где он встречался с американцем Келвином Каттаром.

«Если я хочу победить такого парня, как Илия, я должен быть в состоянии уничтожить Каттара. Как бы хорошо он ни был подготовлен к защите на земле, мне было немного грустно из-за этого. Я подумал: «Если я не могу сделать с ним определённые вещи, то как, чёрт возьми, я смогу сделать что-то с Топурией?» — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.

Напомним, в минувшие выходные Стерлинг одержал победу в поединке с Келвином Каттаром единогласным решением судей. До этого на турнире UFC 292 в августе Стерлинг проиграл техническим нокаутом соотечественнику Шону О’Мэлли, лишившись чемпионского титула.