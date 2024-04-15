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Стерлинг назвал имя бойца, с которым он хотел бы встретиться в следующем бою

Стерлинг назвал имя бойца, с которым он хотел бы встретиться в следующем бою
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Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг рассказал, с кем бы он хотел провести следующий поединок.

«Дайте мне следующего лучшего парня. Я с уважением приму Брайана Ортегу. С ним я тренировался одно время, у него тот же менеджмент. Мы оба просто пытаемся добиться одного и того же. Он не то чтобы мой основной партнёр по тренировкам, как Мераб. Это совсем другая ситуация. Я думаю, что я победил парня, похожего на него», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.

Напомним, в минувшие выходные Стерлинг одержал победу в поединке с Келвином Каттаром единогласным решением судей. До этого на турнире UFC 292 в августе Стерлинг проиграл техническим нокаутом соотечественнику Шону О’Мэлли, лишившись чемпионского титула.

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