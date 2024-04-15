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Мовсар Евлоев: UFC 303. Я готов побить любого

Мовсар Евлоев: UFC 303. Я готов побить любого
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Российский боец смешанных единоборств, выступающий в полулёгком весе UFC, Мовсар Евлоев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о своём желании принять участие в турнире UFC 303, который состоится 29 июня.

«UFC 303. 29 июня. Я готов побить любого, кто приведёт меня к титульному бою», — написал Евлоев.

Напомним, Мовсар Евлоев является непобеждённым и имеет в своём рекорде 18 побед. Свой последний поединок он провёл на турнире UFC 297, который состоялся 20 января в Торонто, Канада. Его оппонентом стал англичанин Арнольд Аллен. Поединок завершился единогласным решением в пользу российского бойца.

Ранее сообщалось, что представитель полулёгкой весовой категории бразилец Диего Лопес собирается бросить вызов Евлоеву.

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