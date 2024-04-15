«Ничего особенного не увидел». Топурия высказался о Холлоуэе

Испано-грузинский боец Илия Топурия высказался по поводу американца Макса Холлоуэя, который в минувшие выходные дрался за титул BMF с Джастином Гэтжи.

«По правде говоря, я не увидел ничего особенного. Просто обмениваться ударами без тактики и защиты и надеяться на то, что попадёшь первым — это не по мне. Со мной такого никогда не произойдёт.

Макс много болтал целую неделю, но по сути я справился за девять минут с тем, с чем он не смог справиться за 90 минут. Он не знает, что делать, когда его прессингуют, не знает, как работать на отходе», — приводит слова Топурии ESPN.

Напомним, ночь с 13 на 14 апреля мск на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) проходил турнир UFC 300. В одном из главных боёв вечера в лёгком весе сразились Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Они оспорили титул BMF, или «самого опасного парня». Бой завершился победой Холлоуэя прямым нокаутом за секунду до конца. После него Холлоуэй заявил о желании подраться с испанским бойцом Илией Топурией.