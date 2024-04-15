Царукян: дайте мне титульный шанс — я побью Махачева

Топовый российский боец UFC, представляющий Армению, Арман Царукян высказался по поводу желания провести бой-реванш с действующим чемпионом промоушена Исламом Махачевым.

«Дайте мне титульный шанс – я побью Ислама в реванше. Не имеет значения, как именно. Мне просто нужно выиграть этот бой, потому что я хочу стать чемпионом. Лучший сценарий – нокаутировать его», — сказал Царукян на пресс-конференции.

На турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.

Ислам Махачев в последнем поединке защищал чемпионский пояс в реванше против австралийца и на тот момент действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски. Ислам нокаутировал Алекса в первом раунде.