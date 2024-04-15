Царукяну предлагали провести бой с Махачевым 1 июня

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца Армана Царукяна, рассказал, что бойцу предлагали провести поединок с Исламом Махачевым 1 июня.

«Если вы посмотрите, то там прямо на пресс‑конференции Дане Уайту протянули записку, потому что это всё решалось прямо в моменте. Нам предлагали принять бой в Нью‑Джерси 1 июня, но мы решили отказаться и провести полноценный лагерь для подготовки к этому бою против Ислама», — приводит слова Абдрахманова «Матч ТВ».

Позже Дана Уайт заявил, что в главном бою UFC 302 Ислам Махачев подерётся с Дастином Порье.

Ислам Махачев в последнем поединке защищал чемпионский пояс в реванше против австралийца и на тот момент действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски. Ислам нокаутировал Алекса в первом раунде.