Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукяну предлагали провести бой с Махачевым 1 июня

Царукяну предлагали провести бой с Махачевым 1 июня
Комментарии

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца Армана Царукяна, рассказал, что бойцу предлагали провести поединок с Исламом Махачевым 1 июня.

«Если вы посмотрите, то там прямо на пресс‑конференции Дане Уайту протянули записку, потому что это всё решалось прямо в моменте. Нам предлагали принять бой в Нью‑Джерси 1 июня, но мы решили отказаться и провести полноценный лагерь для подготовки к этому бою против Ислама», — приводит слова Абдрахманова «Матч ТВ».

Позже Дана Уайт заявил, что в главном бою UFC 302 Ислам Махачев подерётся с Дастином Порье.

Ислам Махачев в последнем поединке защищал чемпионский пояс в реванше против австралийца и на тот момент действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски. Ислам нокаутировал Алекса в первом раунде.

Материалы по теме
Ислам Махачев подерётся с Порье 2 июня на UFC 302 в Нью-Джерси
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android