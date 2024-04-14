Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев подерётся с Порье 2 июня на UFC 302 в Нью-Джерси

Ислам Махачев подерётся с Порье 2 июня на UFC 302 в Нью-Джерси
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев и бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье сойдутся в главном бою на UFC 302, который пройдёт 2 июня в Нью-Джерси (США), сообщает известный американский журналист Кевин Иоле со ссылкой на главу лиги Дану Уайта.

«Дана Уайт заявил, что в главном бою UFC 302 подерутся Ислам Махачев и Дастин Порье. Участниками соглавного боя станут Стрикленд и Коста. Главный бой UFC 303 — Конор против Чендлера», — написал известный журналист Кевин Иоле на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в последний раз Дастин Порье дрался за титул UFC в лёгком весе в декабре 2021 года на турнире UFC 269. Тогда его оппонентом был Чарльз Оливейра. Бразилец задушил Порье в третьем раунде.

Ислам Махачев в последнем поединке защищал чемпионский пояс в реванше против австралийца и на тот момент действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски. Ислам нокаутировал Алекса в первом раунде.

Материалы по теме
«Ислам опаснее пикового Хабиба». В чём Махачев действительно превосходит Орла?
«Ислам опаснее пикового Хабиба». В чём Махачев действительно превосходит Орла?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android