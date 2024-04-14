Ислам Махачев подерётся с Порье 2 июня на UFC 302 в Нью-Джерси

Действующий чемпион UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев и бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье сойдутся в главном бою на UFC 302, который пройдёт 2 июня в Нью-Джерси (США), сообщает известный американский журналист Кевин Иоле со ссылкой на главу лиги Дану Уайта.

«Дана Уайт заявил, что в главном бою UFC 302 подерутся Ислам Махачев и Дастин Порье. Участниками соглавного боя станут Стрикленд и Коста. Главный бой UFC 303 — Конор против Чендлера», — написал известный журналист Кевин Иоле на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в последний раз Дастин Порье дрался за титул UFC в лёгком весе в декабре 2021 года на турнире UFC 269. Тогда его оппонентом был Чарльз Оливейра. Бразилец задушил Порье в третьем раунде.

Ислам Махачев в последнем поединке защищал чемпионский пояс в реванше против австралийца и на тот момент действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски. Ислам нокаутировал Алекса в первом раунде.