Дана Уайт: я бы хотел, чтобы Холли завершила карьеру

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что американский боец смешанных единоборств Холли Холм должна завершить карьеру.

«Я бы хотел, чтобы Холли завершила карьеру», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходил юбилейный турнир UFC 300. В рамках предварительного карда американка Кайла Харрисон встретилась с соотечественницей Холли Холм.

Дебютный бой в женском легчайшем весе для Харрисон завершился её победой над Холм удушающим приёмом во втором раунде.

Таким образом, на счету двукратной олимпийской чемпионки 17 побед при одном поражении. Холм проиграла седьмой бой из 22. На данный момент Холм 42 года.