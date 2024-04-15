Топурия — Холлоуэю: я буду первым, кто тебя отключит

Испано-грузинский боец Илия Топурия опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к обладателю титула BMF Максу Холлоуэю.

«Поздравляю с выступлением, Макс. Уважайте свою историю. Надеюсь, мы разделим октагон до конца года. И поверь мне, ты почувствуешь то, чего никогда раньше не чувствовал. Я буду первым, кто тебя отключит», — написал Топурия в социальных сетях.

Напомним, ночь с 13 на 14 апреля мск на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) проходил турнир UFC 300. В одном из главных боёв вечера в лёгком весе сразились Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Они оспорили титул BMF, или «самого опасного парня». Бой завершился победой Холлоуэя прямым нокаутом за секунду до конца. После него Холлоуэй заявил о желании подраться с испанским бойцом Илией Топурией.