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Топурия — Холлоуэю: я буду первым, кто тебя отключит

Топурия — Холлоуэю: я буду первым, кто тебя отключит
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Испано-грузинский боец Илия Топурия опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к обладателю титула BMF Максу Холлоуэю.

«Поздравляю с выступлением, Макс. Уважайте свою историю. Надеюсь, мы разделим октагон до конца года. И поверь мне, ты почувствуешь то, чего никогда раньше не чувствовал. Я буду первым, кто тебя отключит», — написал Топурия в социальных сетях.

Напомним, ночь с 13 на 14 апреля мск на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) проходил турнир UFC 300. В одном из главных боёв вечера в лёгком весе сразились Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Они оспорили титул BMF, или «самого опасного парня». Бой завершился победой Холлоуэя прямым нокаутом за секунду до конца. После него Холлоуэй заявил о желании подраться с испанским бойцом Илией Топурией.

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