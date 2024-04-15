Сосулин: у меня поменялись два соперника, решил сменить весовую

Российский боксёр Павел Сосулин (8-0, КО 3) рассказал о своих целях в преддверии своего боя с Улугбеком Собировым (14-3, КО 8) из Таджикистана на очередном турнире «Ночь чемпионов IBA».

Этот восьмираундовый поединок будет соглавным на вечере бокса 20 апреля в Уфе.

В начале февраля в Серпухове Сосулин одержал победу над турком Фатихом Келешем и завоевал титул чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг.

«На данный момент я боксирую по версии IBA и планирую дальше там выступать. Главная цель — мировой титул IBA. Считаю, что этот пояс будет стоять на том же уровне, что и все мировые. Если говорить о плюсах выступления на турнирах «Ночь чемпионов IBA», у нас нет простоев, мы часто боксируем. По организации вообще нет вопросов. Также все поединки конкурентные, высокий уровень оппозиции. Поэтому одни плюсы. Наша задача — выходить и показывать красивый бокс, чтобы зрители наслаждались нашими противостояниями.

У меня поменялись два оппонента, и мы согласились на весовую категорию повыше. Улугбек Собиров — хорошая оппозиция для того, чтобы провести классный бокс, чтобы зрители смогли увидеть поединок двух хороших боксёров с хорошим бэкграундом. Считаю, мы покажем классный бокс, который стоит посмотреть», — приводит слова Сосулина пресс служба IBA.

В главном бою шоу «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» россиянин Артур Субханкулов (6-0, КО 4) встретится с румыном Джеймсом Череджи (19-4, КО 7) в 10-раундовом поединке за пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг.

Также 20 апреля в Уфе россиянин Данис Габдрафиков (3-0, КО 1) проведёт шестираундовый рейтинговый бой в весе до 67 кг с бронзовыми призёром чемпионата мира – 2019 и двукратным чемпионом Азии Бобо-Усмоном Батуровым (3-0-1) из Узбекистана.

Вечер бокса 20 апреля в Уфе будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA) вместе с промоутерскими компаниями Dynamo boxing promotions и Iron&Gloves Promotions.