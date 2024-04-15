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Гаджиев назвал фаворита в бою Александра Шаблия и Усмана Нурмагомедова

Гаджиев назвал фаворита в бою Александра Шаблия и Усмана Нурмагомедова
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественниками Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием, который состоится 17 мая в Париже (Франция).

«Для российского болельщика такие бои — это огонь. Пришло время выяснить, кто из наших — лучший в Bellator. Да, Усман сегодня лучший, это факт. Готов ли Шаблий это оспорить? Готов.

Какие шансы? 50 на 50. Оба хороши. У Усмана, наверное, есть небольшое преимущество, потому что его карьера идёт по восходящей. И второе, у него, наверное, лагерь чуть лучше, чем у Сани», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою на турнире Bellator 301 Шаблий победил единогласным решением бразильца Патрики Фрейре. Нурмагомедов на Bellator 300 одолел американского экс-чемпиона Брента Примуса, однако поединок был признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы россиянина.

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