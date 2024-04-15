Экс-чемпион: Усик не проигрывал, но у меня нет плана для него на бой с Фьюри

Бывший чемпион мира, а ныне эксперт и аналитик Крис Алгиери высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Тайсон Фьюри — габаритный боец, и он знает, как использовать это. Он большой, атлетичный, ловкий, хорошо двигается и отлично владеет джебом. Он знает, как грязно драться на ближней дистанции.

Сможет ли Усик двигаться достаточно долго, чтобы нивелировать преимущество Фьюри в габаритах? У Тайсона отличная выносливость, и он очень подвижен. Усик никогда не проигрывал, но у меня нет плана для него, чтобы одержать победу над Фьюри», — цитирует Алгиери ProBox TV.

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