Дана Уайт высказался о потенциальном бое Аманды Нуньес и Кайлы Харрисон

Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что благосклонно отнесётся к организации поединка между бывшей чемпионкой организации в двух весовых категориях Амандой Нуньес и Кайлой Харрисон в том случае, если бразильянка возобновит карьеру.

«Мне это нравится. Я считаю, что Аманда ушла слишком рано. Мне нравится, что её заинтриговал этот поединок. Отлично.

Я люблю Аманду, у нас невероятные отношения. Я считаю её величайшей во всех видах женских единоборств. Итак, если Кайла сможет завоевать титул, было бы очень интересно увидеть возвращение Аманды», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, американка Харрисон дебютировала в UFC на турнире UFC 300, одержав победу над соотечественницей Холли Холм.