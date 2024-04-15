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Дана Уайт высказался о потенциальном бое Аманды Нуньес и Кайлы Харрисон

Дана Уайт высказался о потенциальном бое Аманды Нуньес и Кайлы Харрисон
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Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что благосклонно отнесётся к организации поединка между бывшей чемпионкой организации в двух весовых категориях Амандой Нуньес и Кайлой Харрисон в том случае, если бразильянка возобновит карьеру.

«Мне это нравится. Я считаю, что Аманда ушла слишком рано. Мне нравится, что её заинтриговал этот поединок. Отлично.

Я люблю Аманду, у нас невероятные отношения. Я считаю её величайшей во всех видах женских единоборств. Итак, если Кайла сможет завоевать титул, было бы очень интересно увидеть возвращение Аманды», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, американка Харрисон дебютировала в UFC на турнире UFC 300, одержав победу над соотечественницей Холли Холм.

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