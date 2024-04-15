Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев впервые встретились перед боем

Чемпионы мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россияне Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) и Артур Бетербиев (20-0, 20 KO) впервые встретились перед своим поединком на вступительной пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 15 апреля, в Лондоне (Великобритания).

Фото: Matchroom Boxing

Дмитрию Биволу 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура, проведя десятю защиту титула WBA.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита, отстояв титулы WBC, IBF и WBO.

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