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Бивол прокомментировал анонс боя за абсолютное чемпионство с Бетербиевым

Бивол прокомментировал анонс боя за абсолютное чемпионство с Бетербиевым
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) прокомментировал организацию поединка с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым (20-0, 20 KO), который состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Это великолепный бой не только для меня, но и для всех поклонников бокса. Садовская Аравия устроит этот поединок, за что благодарю её. Когда я стал профессиональным боксёром, моей целью было стать абсолютным чемпионом. Я рад, что 1 июня сражусь за все пояса», — сказал Бивол на пресс-конференции.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в мае 2016-го завоевал временный титул WBA, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. На данный момент провёл 11 успешных защит.

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