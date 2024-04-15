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Эдди Хирн: Биволу пригодится его ум в бою с Бетербиевым

Эдди Хирн: Биволу пригодится его ум в бою с Бетербиевым
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Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал организацию поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, который состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Мы организовали, как по мне, лучший поединок в боксе. Шансы 50 на 50. Это невероятный момент для спорта. Два невероятных бойца и чемпиона.

Артур Бетербиев победил Энтони Ярда, Каллума Джонса и Каллума Смита. Бивол победил Крейга Ричардса и Линдона Артура. И я считаю, что у него исключительное мышление в ринге. И ему он пригодится в бою с одним из самых опасных людей в спорте», — сказал Хирн на пресс-конференции.

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