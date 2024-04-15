Промоутер Бивола объяснил, почему он побьёт Бетербиева 1 июня

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, ответил, почему его подопечный победит в поединке с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Что позволит Биволу остановить Бетербиева? Навыки, работа ног, мышление в ринге и хладнокровие.

Если вы не умеете двигаться, останавливаться при необходимости и вступать в размен, если у вас нет крепкой челюсти и выносливости, Артур пройдёт вас насквозь. Нужен некто особенный, чтобы победить его. К частью, у нас есть кое-то очень, очень особенный», — сказал Хирн на пресс-конференции.

Напомним, поединок Бетербиева и Бивола состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Бивол прокомментировал анонс боя с Бетербиевым.