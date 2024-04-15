Деонтей Уайлдер сразится с Чжан Чжилэем 1 июня в Саудовской Аравии

Британские промоутерские компании Matchroom и Queensberry анонсировали совместный андеркард масштабного вечера бокса, который состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В соглавном событии бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 KO) встретится с китайцем Чжан Чжилэем (26-2-1, 21 KO).

Деонтею Уайлдеру 38 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Уайлдер проиграл единогласным судейским решением новозеландскому экс-чемпиону Джозефу Паркеру.

Чжан Чжилэю 40 лет. В марте боец из Китая проиграл раздельным решением всё тому же Паркеру.

Напомним, в главном бою россиянине Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).