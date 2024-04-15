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Артур Бетербиев отреагировал на организацию поединка с Биволом

Артур Бетербиев отреагировал на организацию поединка с Биволом
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев прокомментировал организацию поединка с обладателем титула WBA соотечественником Дмитрием Биволом.

«Всем привет. Я рад находиться здесь. Спасибо всем, кто организовывал этот бой. Я вижу ещё один пояс. Я коллекционирую пояса, и мне нужен ещё один», — сказал Бетербиев на вступительной пресс-конференции в Лондоне (Великобритания).

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

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