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Бетербиев: я не думаю о поединке с Биволом — я к нему готовлюсь

Бетербиев: я не думаю о поединке с Биволом — я к нему готовлюсь
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о предстоящем поединке с обладателем титула WBA соотечественником Дмитрием Биволом, который состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

«Крупнейший ли это вызов? Посмотрим. Что я думаю об этом поединке? Ничего не думаю, я к нему готовлюсь. Я буду готов к этому бою и, надеюсь, готов на 400%», — сказал Бетербиев на вступительной пресс-конференции.

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

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