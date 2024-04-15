Джамал Хилл назвал желаемого соперника после поражения на UFC 300

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл высказался о дальнейших планах после поражения от бразильца Алекса Перейры.
Напомним, поединок бойцов состоялся на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Перейры нокаутом в первом раунде.
«Я осмелился на величие и большой вызов, но потерпел неудачу на высочайшем уровне в мире! Я дважды ответил согласием на предложение сразиться на коротком уведомлении за чемпионство, за которое большинство никогда не поборется! Идём дальше, Иржи Прохазка, пора наконец сделать это!» — написал Хилл в соцсети X (ранее Twitter).
Ранее Хилл отреагировал на досрочное поражение от Перейры на UFC 300.
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