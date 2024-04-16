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Пётр Ян поделился ожиданиями от боя Ислам Махачев — Дастин Порье

Пётр Ян поделился ожиданиями от боя Ислам Махачев — Дастин Порье
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

«Это интересный бой. И даже такой момент: кто навяжет свою игру. Оба подходят очень интеллектуально к своим поединкам. Порье будет сложно, если Ислам навяжет свою плотность, среднюю дистанцию, борьбу. Порье нужна работа на дальней — обстреливать, не давать себя завязать», — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Напомним, в последний раз Дастин Порье дрался за титул UFC в лёгком весе в декабре 2021 года на турнире UFC 269. Тогда его оппонентом был Чарльз Оливейра. Бразилец задушил Порье в третьем раунде.

Ислам Махачев в последнем поединке защищал чемпионский пояс в реванше против австралийца и на тот момент действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски. Ислам нокаутировал Алекса в первом раунде.

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