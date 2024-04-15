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Рамазанов: Махачев — это другой уровень. Порье ментально не готов к бою с ним

Рамазанов: Махачев — это другой уровень. Порье ментально не готов к бою с ним
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Чемпион Hardcore MMA в среднем весе Шамиль Рамазанов поделился мнением о победе Армана Царукяна над Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 и отреагировал на анонс боя между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и Дастином Порье.

«Царукян большой молодец, растёт от боя к бою. Жду реванша с Махачевым. Думаю, Арман сделал выводы с их первого боя и с того момента сильно вырос как боец. Считаю, что их второй бой будет ещё более конкурентным. Как бы я ни уважал Порье… Мне кажется, что он не готов ментально к противостоянию против Ислама. Махачев — другой уровень. Не вижу, за счёт чего Дастин может забрать этот бой», — сказала Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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