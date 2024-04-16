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Обновлённый рейтинг UFC. Царукян в топ-2 лёгкого веса, Холлоуэй взлетел в рейтинге P4P

Обновлённый рейтинг UFC. Царукян в топ-2 лёгкого веса, Холлоуэй взлетел в рейтинге P4P
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Американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно им российский боец Арман Царукян вышел на первую строчку в рейтинге лёгкого веса и теперь уступает только чемпиону дивизиона Исламу Махачеву.

Напомним, на турнире UFC 300 Царукян одержал победу в поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой раздельным решением судей. Сам бразилец опустился в рейтинге и теперь занимает вторую строчку.

Американец Макс Холлоуэй, одержавший победу в поединке с Джастином Гэтжи, поднялся на шесть строчек в рейтинге вне зависимости от весовой категории и теперь занимает восьмое место.

Иржи Прохазка и Магомед Анкалаев также поднялись в дивизионе полутяжёлого веса и теперь занимают второе и третье место соответственно. Джамалл Хилл, уступивший чемпиону Алексу Перейре, потерял две позиции и сейчас идёт четвёртым.

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