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«У меня нет оправданий». Холм прокомментировала поражение от Харрисон

«У меня нет оправданий». Холм прокомментировала поражение от Харрисон
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Бывшая чемпионка UFC 42-летняя американка Холли Холм высказалась по поводу своего поражения в поединке с Кайлой Харрисон на турнире UFC 300, который состоялся в минувшие выходные.

«Всё прошло не так, как я себе представляла на протяжении последних 10 недель. У меня нет оправданий. У меня лучшие тренеры, одноклубники и спарринг-партнёры. У меня было всё, о чём только можно мечтать. Но в клетке я потеряла фокус и не следовала плану на бой. Я не показала ничего из того, что мы отрабатывали.

Моё сердце разрывается, моё эго пострадало, но травм мне удалось избежать. И я хотела сказать спасибо всем фанатам, которые были на моей стороне. Я ценю вашу поддержку, и я вернусь», — написала Холм в социальных сетях.

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