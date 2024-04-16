В RCC рассказали про следующие бои Абдуллаева и Шехова

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов рассказал о планах организации на 2024 год.

«В разработке на этот год два отборочных поединка по линии WBA – Заур Абдуллаев и Мухаммад Шехов. Однозначно это самые важные бои для RCC. Плюс планируем громкие противостояния для Атаева и Агрбы», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Зауру Абдуллаеву 30 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC с американцем Девином Хейни, досрочно уступив ему в четвёртом раунде. В его активе есть победы над экс-чемпионами Хорхе Линаресом и Деяном Златичанином.

Мухаммад Шехов провёл семь боёв, каждый из которых выиграл.