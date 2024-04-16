Бивол: я могу сказать что угодно, но возможности подраться в России нет

Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) рассказал о том, что он не может проводить бои в России.

«Я могу сказать всё что угодно. Но сейчас реальной возможности подраться в России нет. Нету разрешения организаций», — сказал Бивол в интервью «России 24».

Дмитрию Биволу 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура, проведя 11-ю защиту титула WBA.

Следующим соперником Бивола станет обладатель титулов WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев. Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.