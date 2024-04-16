«23 шва, два перелома». Миллер — о последствиях боя с Грином

Американский боец Джим Миллер рассказал о последствиях поединка с соотечественником Бобби Грином.

«Cломал руку в какой-то момент в первом раунде, думаю, в конце раунда. Сломал палец на ноге. Итог: 23 шва, два перелома. Мне нравится двигаться вперёд, независимо от предыдущего результата. Я могу повлиять только на будущие проблемы. Пора подлечиться и двигаться дальше», — сказал Миллер на видео, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, поединок завершился победой Бобби Грина единогласным решением судей. Таким образом, Грин одержал 32-ю победу в смешанных единоборствах.

Бой с Грином стал для Миллера уникальным, так как американец стал первым бойцом UFC, кто выступил на 100-м, 200-м и 300-м номерных турнирах.