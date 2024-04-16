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Отец Бивола отреагировал на организацию боя сына с Бетербиевым за абсолютное чемпионство

Юрий Бивол, отец непобеждённого чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрия Бивола, поддержал сына после анонса его поединка с соотечественником Артуром Бетербиевым, являющимся обладателем титулов WBC, IBF и WBO. Ранее стало известно, что спортсмены сразятся 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Сын! Ты сможешь! Я знаю!» — написал Юрий в социальных сетях.

В последнем бою, который проходил в декабре прошлого года, Бивол встречался с представителем Великобритании Линдоном Артуром и победил его единогласным судейским решением.

Бетербиев в последнем поединке, состоявшемся в январе, досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.