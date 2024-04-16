Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Отец Бивола отреагировал на организацию боя сына с Бетербиевым за абсолютное чемпионство

Отец Бивола отреагировал на организацию боя сына с Бетербиевым за абсолютное чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Юрий Бивол, отец непобеждённого чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрия Бивола, поддержал сына после анонса его поединка с соотечественником Артуром Бетербиевым, являющимся обладателем титулов WBC, IBF и WBO. Ранее стало известно, что спортсмены сразятся 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Сын! Ты сможешь! Я знаю!» — написал Юрий в социальных сетях.

В последнем бою, который проходил в декабре прошлого года, Бивол встречался с представителем Великобритании Линдоном Артуром и победил его единогласным судейским решением.

Бетербиев в последнем поединке, состоявшемся в январе, досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

Материалы по теме
Бою Бивола и Бетербиева – быть! Россияне ударили по рукам и сразятся за уникальный пояс
Бою Бивола и Бетербиева – быть! Россияне ударили по рукам и сразятся за уникальный пояс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android