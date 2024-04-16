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Чендлер предположил, что его бой с Макгрегором будет за новый пояс UFC

Чендлер предположил, что его бой с Макгрегором будет за новый пояс UFC
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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер выразил мнение о том, что его поединок с Конором Макгрегором может носить статус титульного.

«Это тоже был один из слухов – пояс для 74 кг, но этого не произошло. Но я не удивлюсь, если соглашение о бое будет подписано и в нём будет написано о титуле в весовой категории до 74 кг. Никогда не знаешь, что произойдёт, потому что UFC многое держит в секрете. Даже для нас, верно? Но этот бой должен быть за пояс, но посмотрим, сможем ли такой придумать», — приводит слова Чендлера The MAClife.

Напомним, 14 апреля, на пресс-конференции по итогам турнира UFC 300 в Парадайсе (США) президент UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор подерётся с Чендлером 30 июня на турнире UFC 303. Соревнования пройдут в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели.

35-летний Макгрегор не появлялся в октагоне с июля 2021 года. Тогда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Чендлер же, в свою очередь, не дрался с ноября 2022 года, когда проиграл удушением тому же Порье.

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