Чендлер рассказал, в каком весе он хочет подраться с Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер рассказал, что хочет провести поединок с Конором Макгрегором в полусреднем весе.

«Я думаю, что моё выступление будет феноменальным. Я всё ещё собираюсь провести точно такой же лагерь. Я всё так же буду сгонять вес до 70 кг, только не буду обезвоживать себя в конце. Я хочу оставаться большим, сильным, взрывным. Так что, думаю, бой в полусреднем весе будет в самый раз», — приводит слова Чендлера The MAClife.

Напомним, 14 апреля на пресс-конференции по итогам турнира UFC 300 в Парадайсе (США) президент UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор подерётся с Чендлером 30 июня на турнире UFC 303. Соревнования пройдут в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели.

35-летний Макгрегор не появлялся в октагоне с июля 2021 года. Тогда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Чендлер же, в свою очередь, не дрался с ноября 2022 года, когда проиграл удушением тому же Порье.