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Алекс Перейра не выступит на турнире UFC 301 в Бразилии

Алекс Перейра не выступит на турнире UFC 301 в Бразилии
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Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра не сможет принять участия в турнире UFC 301, который состоится в Бразилии. Об этом сообщил спортивный обозреватель Ариэль Хельвани.

«Мне сказали, крайне маловероятно, что Алекс Перейра выступит в следующем месяце в Рио. Как выяснилось после турнира UFC 300, он сломал палец на ноге за несколько дней до боя, а затем в поединке сломал второй палец на ноге», — сказал Хельвани на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, ночью с 13 на 14 апреля мск на «Ти-Мобайл Арене» в городе Лас-Вегас (США) на турнире UFC 300 в главном поединке вечера в полутяжёлом весе встретились бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг американец Джамал Хилл и представитель Бразилии Алекс Перейра. Они бились за пояс чемпиона UFC в категории до 93 кг.

Бой завершился победой Алекса Перейры нокаутом в первом раунде. Победа над Хиллом стала для 36-летнего Перейры 10-й. В UFC Перейра попал в сентябре 2021 года, а уже через год провёл свой первый титульный бой в среднем весе с Исраэлем Адесаньей, которого победил нокаутом в пятом раунде.

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