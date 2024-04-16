Алекс Перейра не выступит на турнире UFC 301 в Бразилии

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра не сможет принять участия в турнире UFC 301, который состоится в Бразилии. Об этом сообщил спортивный обозреватель Ариэль Хельвани.

«Мне сказали, крайне маловероятно, что Алекс Перейра выступит в следующем месяце в Рио. Как выяснилось после турнира UFC 300, он сломал палец на ноге за несколько дней до боя, а затем в поединке сломал второй палец на ноге», — сказал Хельвани на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, ночью с 13 на 14 апреля мск на «Ти-Мобайл Арене» в городе Лас-Вегас (США) на турнире UFC 300 в главном поединке вечера в полутяжёлом весе встретились бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг американец Джамал Хилл и представитель Бразилии Алекс Перейра. Они бились за пояс чемпиона UFC в категории до 93 кг.

Бой завершился победой Алекса Перейры нокаутом в первом раунде. Победа над Хиллом стала для 36-летнего Перейры 10-й. В UFC Перейра попал в сентябре 2021 года, а уже через год провёл свой первый титульный бой в среднем весе с Исраэлем Адесаньей, которого победил нокаутом в пятом раунде.