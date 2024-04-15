«Не думаю, что это правильный ход». Уайт — о переходе Перейры в тяжёлый вес

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу возможного перехода Алекса Перейры в тяжёлый вес.

«Когда мы говорим о том, что он поднимется в тяжёлый вес, там у нас есть Джон Джонс, Том Аспиналл, и этот список можно продолжать – это устрашающий дивизион. Не думаю, что это для него правильный ход, но мы с этим разберёмся. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, ночью с 13 на 14 апреля мск на «Ти-Мобайл Арене» в городе Лас-Вегас (США) на турнире UFC 300 в главном поединке вечера в полутяжёлом весе встретились бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг американец Джамал Хилл и представитель Бразилии Алекс Перейра. Они бились за пояс чемпиона UFC в категории до 93 кг.

Бой завершился победой Алекса Перейры нокаутом в первом раунде. Победа над Хиллом стала для 36-летнего Перейры 10-й. В UFC Перейра попал в сентябре 2021 года, а уже через год провёл свой первый титульный бой в среднем весе с Исраэлем Адесаньей, которого победил нокаутом в пятом раунде.