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Алексей Тищенко рассказал, что может повлиять на исход боя Бивола и Бетербиева

Алексей Тищенко рассказал, что может повлиять на исход боя Бивола и Бетербиева
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Российский боксёр-любитель Алексей Тищенко рассказал, какие факторы могут повлиять на исход боя между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Погода в Саудовской Аравии? Они же не на улице будут драться. 50 градусов или 15, никакого значения не имеет. Во время поединка Фьюри и Нганну было душно? Не знаю, может было слишком много народу, не справлялась система вентиляции. Но этот фактор, мне кажется, никакого значения не имеет. Они оба будут находиться в одинаковых условиях, это не должно повлиять на результат.

А вот разница в возрасте… Здесь есть нюанс. Есть примеры, когда боксёры и в 50 лет выступали на высоком уровне. А есть и те, кто в 20 и 30 заканчивал карьеру. Здесь всё очень индивидуально. Предсказать очень сложно. Но, наверное, в этом аспекте Бивол выглядит перспективнее, предпочтительнее», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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