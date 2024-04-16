Чейл Соннен: не хочу бой Холлоуэя с Топурией или Махачевым, хочу его реванш с Конором

Бывший боец UFC, двукратный претендент на титул, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен рассказал, кого он хочет видеть следующим соперником Макса Холлоуэя.

«Макс Холлоуэй уже давно просит реванш против Конора Макгрегора. Я не хочу, чтобы Макс дрался с Илией Топурией или с Исламом Махачевым. Я сильно ценю титул BMF.

Надеюсь, что если Конор хорошо выступит в бою против Майкла Чендлера, то мы сможем увидеть реванш Конора против Холлоуэя за пояс «самого опасного парня», – приводит слова Соннена издание ESPN.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300 в лёгком весе Макс Холлоуэй прямым нокаутом за секунду до конца боя победил Джастина Гэтжи и завоевал титул BMF, или «самого опасного парня».

Макс Холлоуэй провёл 33 боя в ММА и одержал 26 побед.