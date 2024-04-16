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«Мы ко всему относимся с улыбкой». Бивол — о своём хорошем настроении на тренировках

«Мы ко всему относимся с улыбкой». Бивол — о своём хорошем настроении на тренировках
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Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) ответил на вопрос, почему пребывает в хорошем настроении на тренировках перед боем с Артуром Бетербиевым.

«Бой заставляет сконцентрироваться, у нас всегда серьёзное отношение к тренировкам. Но мы не забываем и про жизнь, в которой присутствует не только серьёзность. Можно относиться к чему-то серьёзному с улыбкой. Мы стараемся ко всему относиться с улыбкой, но серьёзно», — заявил Бивол в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, поединок Бетербиева и Бивола состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В последнем бою, который проходил в декабре прошлого года, Бивол встречался с представителем Великобритании Линдоном Артуром и победил его единогласным судейским решением.

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