Бивол объяснил, почему проводит завершающий лагерь перед боем с Бетербиевым в ОАЭ

Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) объяснил, почему проводит завершающий тренировочный лагерь перед боем с Артуром Бетербиевым в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Здесь мы готовились перед боем с Хильберто Рамиресом (победа Бивола единогласным решением судей) в 2020 году. Решили приехать на опробованное место, где знакомый зал и место жительства. Не так далеко находится Эр-Рияд, где у нас пройдёт бой, климатические условия схожи», — рассказал Бивол на телеканале «Россия 24».

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол проведёт бой с соотечественником Артуром Бетербиевым, являющимся обладателем титулов WBC, IBF и WBO, 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).