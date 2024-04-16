Бивол назвал количество поясов на кону в поединке с Бетербиевым

Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) ответил на вопрос, сколько поясов будет на кону в поединке с Артуром Бетербиевым.

«По IBO мы пока не принимали решение, посмотрим. Четыре — точно», — заявил Бивол в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, поединок Бетербиева и Бивола состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В последнем бою, который проходил в декабре прошлого года, Бивол встречался с представителем Великобритании Линдоном Артуром и победил его единогласным судейским решением.

Бетербиев в последнем поединке, состоявшемся в январе, досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.