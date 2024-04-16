Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол назвал количество поясов на кону в поединке с Бетербиевым

Бивол назвал количество поясов на кону в поединке с Бетербиевым
Аудио-версия:
Комментарии

Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) ответил на вопрос, сколько поясов будет на кону в поединке с Артуром Бетербиевым.

«По IBO мы пока не принимали решение, посмотрим. Четыре — точно», — заявил Бивол в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, поединок Бетербиева и Бивола состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В последнем бою, который проходил в декабре прошлого года, Бивол встречался с представителем Великобритании Линдоном Артуром и победил его единогласным судейским решением.

Бетербиев в последнем поединке, состоявшемся в январе, досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

Материалы по теме
Дмитрий Бивол рассказал, изучал ли Артура Бетербиева перед предстоящим боем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android