«Ничего личного между нами нет». Бивол высказался о Бетербиеве

Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем бое с Артуром Бетербиевым.

«Ничего личного между нами нет. По поводу сборной, да, когда я только пришёл, он был её лидером. Я часто наблюдал его спарринги, других ребят, Георгия Балакшина, например. Он был на закате карьеры, но мне нравилось, как он боксировал. Нравилось наблюдать за тренировками Замкового. Эти ребята чуть постарше, я смотрел.

По поводу Бетербиева. У него всегда была репутация крепкого панчера. Были ли похожие соперники? Я в любителях провёл 283 боя, в профессионалах можете посмотреть мои 22 боя, [узнать], были ли похожие соперники или нет», — заявил Бивол в эфире телеканала «Россия 24».