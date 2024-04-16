«Это досадно». Бивол — об отсутствии Олимпиады у российских боксёров

Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о том, что отечественные боксёры лишены возможности участвовать на Олимпиаде.

«Это досадно. Спортсмены живут спортом. У меня спрашивают, сколько часов нужно уделять, чтобы стать хорошим спортсменом. По сути, 24 часа в день, семь дней в неделю. Всё, что ты делаешь ради того, чтобы хорошо себя чувствовать на тренировках. Мы полностью в спорте. Я не разделяю спорт на нации и политику. Для меня любой спортсмен ближе по духу, чем мой возможный соотечественник, который совершенно далёк от спорта. По духу я могу легче понять спортсмена, который трудился в зале, преодолевал себя через спорт. Мне это будет более знакомо.

Обидно за спортсменов, когда какие-то силы, неконтролируемые тобой, решают твою карьеру. Это неприятно», — заявил Бивол на телеканале «Россия 24».