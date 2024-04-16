Бивол рассказал, не надоел ли ему бокс за 10 лет профессиональной карьеры

Действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, не надоел ему бокс за 10 лет профессиональной карьеры.

«Я попал в бокс, когда мне было пять с копейкой. Как себя помню, всё время им занимался. Бокс в моей жизни с самого начала моего знакомства с самим собой. Конечно, периодами ты чувствуешь, что устал, хочется чего-то нового, чего-то другого. Жизнь настолько разнообразная, столько профессий, столько всего интересного. Ты отвлекаешься на новое, но потом тебя опять тянет.

Что меня могло бы заинтересовать? Я любознательный человек. Если поедем на рыбалку, задам столько вопросов, попытаюсь всё сам сделать. Люблю готовить, меня легко заинтересовать. В футбол если ребята позовут, увлекусь им, куплю форму, хоккеем, сноубордом...» — рассказал Бивол в интервью на телеканале «Россия 24».

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт бой между российскими бойцами — чемпионом в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрием Биволом (22-0, 11 KO) и чемпионом WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым (20-0, 20 KO). На кону будет стоять как минимум четыре пояса, по IBO пока решения нет.