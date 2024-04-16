Арман Царукян рассказал, почему Оливейра опаснее Махачева

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал, почему, по его мнению, Чарльз Оливейра опаснее Ислама Махачева.

«Оливейра опаснее Махачева, потому что он хорошо знает джиу-джитсу, а для меня это очень опасно. Если он словит вас там, где он хорош, то может вас задушить, и на этом всё. Так было в первом раунде, когда он провёл плотное удушение. Если бы я не знал, как из этого выбраться, то, возможно, заснул бы и проиграл бой.

Кроме того, он очень силён, у него очень сильный удар. Он нокаутировал и задушил многих соперников. У него больше всех сабмишенов в нашем дивизионе. Он один из лучших», — приводит слова Царукяна издание MMA Junkie.

На состоявшемся в ночь на воскресенье турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.