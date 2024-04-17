«Хотел сломать ему палец». Царукян — о стычке с болельщиком перед боем с Оливейрой

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал о своей стычке с одним из фанатов во время выхода на бой с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 в минувшие выходные.

«Кто-то из болельщиков показал мне средний палец. Я увидел его боковым зрением и захотел схватить и сломать этот палец по дороге к октагону. Я его шуганул, замахнулся, чтобы он убежал. Даже удара не было как такового.

Повлияло ли это на меня? Нет. Я думаю, наоборот — подбодрило, подняло пульс. Такой мини-бой перед самим боем», — приводит слова Царукяна РБК.

На состоявшемся в ночь на воскресенье турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.