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«Бой с Келвином пугал меня». Стерлинг высказался о своём выступлении в поединке с Каттаром

«Бой с Келвином пугал меня». Стерлинг высказался о своём выступлении в поединке с Каттаром
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о своём выступлении в бою с Келвином Каттаром и объяснил, почему опасался его. Многие фанаты раскритиковали его за чрезмерно пассивный стиль.

«Забит отправил меня в нокаут на тренировке в 2017 году, когда я был ещё меньше, чем сейчас, и понятия не имел, кто он такой. Бой с Келвином пугал меня, поскольку я видел, насколько хорош был Каттар в поединке с Забитом. Поэтому перед самим боем у меня была неуверенность в себе. Мне было не ясно, что будет. Так что за выступление в этом поединке могу поставить себе «отлично», – написал в своих социальных сетях Стерлинг.

Напомним, Алджамейн Стерлинг провёл поединок с Келвином Каттаром на турнире UFC 300. Стерлинг одержал победу единогласным решением судей.

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