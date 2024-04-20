Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Диллашоу: у Коди исчезла уверенность в себе

Диллашоу: у Коди исчезла уверенность в себе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу высказался в адрес своего экс-оппонент Коди Гарбрандта.

«Мне казалось, что Коди одержит победу в бою с Фигейреду. У меня была надежда на это. На самом деле в этом поединке я болел за него, несмотря на всё то, что было между нами. У Коди, на мой взгляд, исчезла уверенность в себе. Когда боец теряет её, то твои навыки снижаются. Если ты не будешь верить в себя, когда начинаешь драться, то не сможешь делать то, на что способен в полной мере.

К сожалению, у него больше нет подбородка (имеется в виду, что он не может держать удар — Прим. «Чемпионата»). Люди знают, что его можно сломать. Коди был нокаутирован мной и после меня ещё несколько раз. Фанаты его начали критиковать за то, что он был чрезмерно агрессивен, а теперь они хотят возненавидеть его за слишком аккуратный стиль и защиту», — приводит слова Диллашоу портал Yahoo Sports.

Материалы по теме
Ти Джей Диллашоу дал прогноз на потенциальный бой между Джоном Джонсом и Алексом Перейрой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android