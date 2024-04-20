Александр Гвоздик назвал фаворита в бою Усик — Фьюри

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и соотечественником Александром Усиком.

«Считаю ли я Усика фаворитом? Я думаю, да, потому что много совпадений. Всегда Фьюри вселял уверенность в какой-то непобедимости, несокрушимости. Это я даже не говорю о том, что человек говорит. А вот именно ты это видишь в его взгляде, в его поведении.

С тем же Уайлдером, с которым, я считаю, боксировать страшно, потому что он может просто отбить тебе голову в прямом смысле этого слова любым ударом, Фьюри выглядел очень уверенно. Все его эпатажные выходки как-то вписывались в общую картинку его уверенности. А вот с Усиком я такого не вижу. Да, он его оскорбляет, но, мне кажется, всё-таки Усик залез ему в голову», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова».

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.