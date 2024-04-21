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Рината Фахретдинова задушил тренер Волкановски на турнире по грэпплингу

Рината Фахретдинова задушил тренер Волкановски на турнире по грэпплингу
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Вчера, 20 апреля, на турнире Karate Combat 45 состоялась схватка по грэпплингу между российском бойцом, выступающим в UFC, Ринатом Фахретдиновым и тренером по бразильскому джиу-джитсу бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски Крейгом Джонсом.

Схватка завершилась победой Джонса, который смог провести удушающий приём «треугольник».

Напомним, Ринат Фахретдинов имеет в своём рекорде 21 победу, 17 из которых были одержаны досрочно, одно поражение и одну ничью. В UFC он выступает с 2022 года и проводит бои в полусредней весовой категории (до 77 кг). В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 231, Ринат отбился в ничью с бразильским бойцом Элизеу Залески дос Сантосом.

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